Берлин откажется пополнять исчерпанный из-за поддержки Украины бюджет ЕС

Глава Минфина ФРГ Линднер: Берлину не хватит средств на случай допвзносов в бюджет ЕС

Бюджет Евросоюза на 2021–2027 годы составлял $2 трлн, но из-за поддержки в адрес Украины его «исчерпали по максимуму». ЕК предупреждала о возможном введении дополнительных взносов с европейских стран, но у Берлина не хватит денег

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Еврокомиссия может потребовать дополнительных выплат в долгосрочный бюджет Евросоюза на 2021–2027 годы из-за помощи Украине, но Германия не сможет принять в этом участие, заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер, пишет Die Welt.

«Ввиду необходимых сокращений нашего национального бюджета в настоящее время мы не можем делать какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского союза», — сказал он.

До потенциального увеличения взносов дополнительные потребности в деньгах следует удовлетворять за счет перераспределения средств и использования резервов на случай непредвиденных обстоятельств, считает Линднер. Он призвал к четкой расстановке приоритетов.

Министры финансов стран Евросоюза встретятся 16 июня в Люксембурге. Основной темой беседы заявлено обсуждение планов реформ долговых правил ЕС.

Еврокомиссия предупреждала, что долгосрочный бюджет «исчерпан по максимуму». ЕК ведет проверку бюджета, результаты будут представлены 20 июня.

О возможных дополнительных взносах в Еврокомиссии предупреждали еще в январе. «Нам необходимо в каком-то смысле пополнить бюджет ЕС, потому что многие резервы были использованы в первые годы», — объяснял тогда вице-председатель Валдис Домбровскис.

Семилетний бюджет был согласован в 2020 году в объеме $2 трлн. Его сверстали с учетом фонда восстановления после пандемии коронавируса, однако полномасштабные бои на Украине, энергетический кризис и поддержка европейских компаний на фоне американского закона о климате стали серьезной нагрузкой на бюджет.