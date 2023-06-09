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Экс-работника омского оборонного предприятия задержали за шпионаж

ФСБ: в Омской области задержали за шпионаж экс-сотрудника оборонного предприятия
В Омской области по подозрению в госизмене задержали бывшего работника оборонного предприятия. ФСБ считает, что он по собственной инициативе передал немецким спецслужбам военные сведения в обмен на помощь в получении гражданства

Экс-работника омского оборонного предприятия задержали за шпионаж
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Бывшего сотрудника оборонного предприятия в Омской области заподозрили в шпионаже в пользу Германии. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК.

«Задокументирован и пресечен факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области», — говорится в сообщении.

ФСБ считает, что подозреваемый «инициативно установил контакт с представителем ФРГ», чтобы передать ему сведения из военной области ради помощи в получении немецкого гражданства.

Спецслужба задокументировала действия подозреваемого, «направленные на сбор сведений о важных военных объектах Минобороны России», уточнили в ФСБ. Эти сведения стали известны задержанному в рамках его профессиональной деятельности, отмечает ведомство. Против него возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса о государственной измене (ст. 275, российские граждане привлекаются за шпионаж по этой статье). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

7 июня ФСБ сообщила о задержании жителя Приморского края, которого заподозрили в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Подозреваемый собирал и передавал представителю украинской спецслужбы данные об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края, считают в ФСБ. Против него также возбудили дело о госизмене.

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В ФСБ читают, что подозреваемый «полностью осознавал» возможность использовать эти сведения против безопасности Российской Федерации.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
ФСБ шпионаж Омская область оборонное предприятие
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