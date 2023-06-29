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В Москве задержали женщину по делу о шпионаже

Лефортовский суд: в Москве задержали женщину по фамилии Ищук по делу о шпионаже
Е.А. Ищук задержана по подозрению в шпионаже, дело заведено по соответствующей ст. 276 УК. Это как минимум пятое дело о шпионаже за июнь
Здание Лефортовского районного суда
Здание Лефортовского районного суда (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В столице задержана женщина по фамилии Ищук, подозреваемая в шпионаже, ФСБ требует ее ареста, сообщили РБК в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

Из судебной картотеки следует, что против Ищук Е.А. возбуждено дело по ст. 276 УК (шпионаж). Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Дела по ней заводят против иностранцев или лиц без гражданства. Если в шпионаже подозревают россиянина, то, как правило, возбуждают дело о госизмене (ст. 275 УК, максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы). Дела по этим статьям обычно слушаются в закрытом режиме.

В июне сообщалось еще как минимум о четырех делах, связанных со шпионажем. Среди фигурантов есть иностранцы.

  • 7 июня ФСБ сообщила об аресте жителя Приморского края, подозреваемого в шпионаже для военной разведки Украины. Ей он передавал «сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края», утверждают в спецслужбе.
  • В тот же день стало известно об аресте Лефортовским судом человека по фамилии Матюхин по статье о шпионаже.
  • 9 июня ФСБ отчиталась о задержании бывшего сотрудника оборонного предприятия в Омской области по подозрению в шпионаже в пользу Германии ради помощи в получении немецкого гражданства. По данным службы, задержанный собирал сведения «о важных военных объектах Минобороны России».
  • 20 июня ФСБ сообщила, что задержала в Нальчике 44-летнего гражданина Украины, которого заподозрила в сборе по заданию СБУ сведений военного характера.
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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Любовь Ставцева Любовь Ставцева
шпионаж Лефортовский суд
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