Лефортовский суд: в Москве задержали женщину по фамилии Ищук по делу о шпионаже

В Москве задержали женщину по делу о шпионаже

Е.А. Ищук задержана по подозрению в шпионаже, дело заведено по соответствующей ст. 276 УК. Это как минимум пятое дело о шпионаже за июнь

Здание Лефортовского районного суда (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В столице задержана женщина по фамилии Ищук, подозреваемая в шпионаже, ФСБ требует ее ареста, сообщили РБК в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

Из судебной картотеки следует, что против Ищук Е.А. возбуждено дело по ст. 276 УК (шпионаж). Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Дела по ней заводят против иностранцев или лиц без гражданства. Если в шпионаже подозревают россиянина, то, как правило, возбуждают дело о госизмене (ст. 275 УК, максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы). Дела по этим статьям обычно слушаются в закрытом режиме.

В июне сообщалось еще как минимум о четырех делах, связанных со шпионажем. Среди фигурантов есть иностранцы.