Литва ужесточит проверку въезжающих из России и Белоруссии

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Глава МВД Литвы Агне Билотайте распорядилась ужесточить проверку людей, въезжающих из Белоруссии и России. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

«Пограничники будут более тщательно проверять документы и визы у лиц, следующих через территорию Литвы транзитом», — говорится в сообщении.

Билотайте отметила, что в случае изменения уровня угроз в регионе государственная граница с двумя странами может быть закрыта.

В МВД сообщили, что с 1 января в Литву не допустили 1200 граждан Белоруссии и 1300 россиян.

В марте Литва приостановила прием заявлений о получении гражданства республики от граждан России и Белоруссии из-за военных действий на Украине.

C 19 сентября 2022 года Латвия, Литва, Польша и Эстония запретили въезд россиянам, у которых есть туристические шенгенские визы, в том числе выданные третьими странами. Исключение предусмотрены для тех, кто пересекает границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.