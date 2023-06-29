Глава МИД Никарагуа Монкада: мы хотели бы закупать у России пшеницу за рубли или кордобы

В Никарагуа заявили о желании платить за пшеницу в рублях или кордобах

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Никарагуа хотела бы оплачивать российскую пшеницу в рублях или никарагуанских кордобах. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава МИД республики Денис Монкада.

По мнению Монкады, в будущем Россия и Никарагуа должны защищать свой финансовый суверенитет, в частности в банковских услугах и коммерческих транзакциях.

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В сентябре 2022 года министр финансов Никарагуа Иван Акоста сообщил о планах нарастить объемы поставок пшеницы из России и допустил новые варианты оплаты. «Знаете, можно привести в пример дороги, которые ведут в одно место, — если на одной дороге собралась пробка, всегда можно воспользоваться другой. Так что хорошо, если будут какие-то новые варианты оплаты, мы только «за», — сказал Акоста.

В июне специальный представитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо в беседе с РБК назвал продовольственную пшеницу в числе продуктов, в импорте которых из России страна заинтересована. «Ведомостям» он заявил, что Никарагуа заинтересована в подключении к российской платежной системе «Мир». «Видим, такой опыт есть на Кубе, и пытаемся его перенять в Никарагуа, обучая наших специалистов», — отметил Мурильо. Так, по словам спецпредставителя, страна «очень сильно» заинтересована в альтернативном пути использования российской валюты.