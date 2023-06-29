Госдума приняла заявление с осуждением сожжения Корана в Швеции

Полицейские на месте сожжения Корана, Стокгольм (Фото: Stefan Jerrevang / TT News Agency / Reuters)

Депутаты Госдумы приняли постановление «Об оскорблении чувств мусульман в Швеции», которое накануне поручил подготовить председатель Вячеслав Володин. Об этом говорится на сайте Думы.

Документ был принят в связи с тем, что власти Швеции выдали разрешение на проведение 28 июня, в день мусульманского праздника Курбан-байрам, протестной акции у главной мечети Стокгольма, во время которой подожгли Коран — священную книгу для исповедующих ислам.

«Власти Швеции дали разрешение, заведомо понимая, что будет совершено преступление, направленное на оскорбление чувств миллионов верующих во всем мире, разжигание межнациональной розни и ненависти», — говорится в заявлении депутатов Госдумы.

По словам законодателей, «осквернение святынь не имеет ничего общего со свободой слова и вероисповедания, с принципами демократии». Они призвали шведские власти принять меры и не допускать оскорбления религиозных чувств мусульман.

28 июня шведская полиция разрешила сжечь Коран у здания мечети в Стокгольме. «Многие люди удивляются, однако конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня», — заявила представитель полиции Юлия Марич. Организатор акции, иммигрант из Ирака Салван Момика, вырвал страницы из Корана и затем поджег его, а перед этим положил на экземпляр книги бекон, что является оскорбительным жестом для верующих — мусульманам запрещено есть свинину по религиозным убеждениям.

Ливан, Сирия и Иордания после проведения акции с сожжением Корана заявили, что решительно осуждают произошедшее. Посольство Турции в Стокгольме обратилось к шведским властям с просьбой предотвратить подобные нападения на веру.

В конце января глава датской антиисламской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция, которая в мае прошлого года подала заявку на вступление в НАТО, может не ждать от Анкары поддержки в этом вопросе.