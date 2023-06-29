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Патриарх Кирилл встретится в Москве с посланником Ватикана по Украине

Патриарх Кирилл встретится с посланником папы римского по Украине Маттео Дзуппи в Москве
Маттео Дзуппи
Маттео Дзуппи (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня встретится с посланником папы римского Франциска по вопросам урегулирования конфликта на Украине кардиналом Маттео Дзуппи в Москве. Об этом сообщил источник ТАСС.

Эту информацию также подтвердил собеседник «РИА Новости» в РПЦ.

Ранее с кардиналом Дзуппи встретился помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, они обсудил вопросы, связанные с беженцами, в том числе с несовершеннолетними.

Дзуппи прибыл в Москву вечером во вторник, 27 июня. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что встреча с кардиналом по линии ведомства не планировалась, но тему «держат на контроле». Архиепископ Паоло Пецци предполагал в интервью Vatican News, что результатом визита Дзуппи могут стать «конкретные жесты, такие как новый обмен заключенными или объявление об инициативах по поддержке многочисленных беженцев и перемещенных лиц».

В начале июня Дзуппи посетил Украину с миротворческой миссией по поручению папы римского. Там он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Лидер Украины предложил Ватикану сделать действенный вклад в вопросы освобождения украинских пленных, кардинал, в свою очередь, заверил в готовности Святого престола присоединиться к поиску путей реализации гуманитарных инициатив.

Теги
Папа Римский Ватикан Россия РПЦ патриарх Кирилл
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