Охранник погиб при нападении на консульство США в Саудовской Аравии

Около здания консульства в США в Саудовской Аравии произошла стрельба, в результате которой погиб охранник диппредставительства, сообщает Cаудовское агентство печати (SPA).

По данным агентства, неизвестный человек подъехал на машине к американскому консульству в Джидде и вышел из нее с огнестрельным оружием. Между ним и сотрудниками органов безопасности началась стрельба, в ходе которой вооруженный мужчина был убит. Также охранник консульства из Непала получил ранение, после чего он тоже умер.

27 января произошло нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший был вооружен автоматом Калашникова. В результате нападения погиб глава службы безопасности дипмиссии, а также были ранены двое охранников посольства. Имя погибшего — Орхан Аскеров, он возглавлял службу безопасности посольства Азербайджана в Тегеране, писали агентство Trend и портал 1News.

Позже нападавшего задержали. На допросе он рассказал, что его мотивом были личные и семейные проблемы, об этом сообщил начальник полиции Тегерана Сардар Хоссейн Рахими. По его словам, нападавший вошел в здание посольства со своими двумя малолетними детьми.