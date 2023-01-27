В Тегеране напали на посольство Азербайджана, один человек погиб

Один человек погиб при нападении на посольство Азербайджана в Иране

На посольство напал преступник, вооруженный автоматом Калашникова, глава службы безопасности погиб, еще двое охранников дипмиссии ранены. Злоумышленника задержали

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На посольство Азербайджана в иранской столице Тегеране совершено нападение, погиб глава службы безопасности дипмиссии, сообщил азербайджанский МИД.

Нападение произошло около 8:30 (7:30 мск), злоумышленник был вооружен автоматом Калашникова. «Также были ранены двое охранников посольства при предотвращении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого вероломного нападения», — говорится в сообщении министерства.

Имя погибшего — Орхан Аскеров, он возглавлял службу безопасности посольства Азербайджана в исламской республике, пишут агентство Trend и портал 1News. Нападавшего задержали, сообщило агентство APA.

Посольство Азербайджана находится по адресу дом № 16 на улице Ростована в северной части Тегерана.

В последние полгода посольства Азербайджана в разных странах мира не раз становились объектами нападения.

В августе посольство страны в Лондоне подверглось нападению со стороны группы религиозных радикалов, которые проникли в здание дипмиссии, вывесили на балконе «религиозные флаги» и скандировали «радикальные религиозные лозунги», передавал Azertag данные МИДа.

Дипмиссия во Франции в начале октября рассказала об акте вандализма со стороны «радикальных армянских групп», которые облили краской здание посольства и нанесли оскорбительные надписи. Это произошло на фоне обострения конфликта между Баку и Ереваном — в сентябре Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничных городов.

В середине того же месяца служебный автомобиль азербайджанского посольства в Вашингтоне был обстрелян неизвестными. МИД республики вызвал американского посла Хьюго Гуевара и выразил ему свою обеспокоенность в связи с инцидентом, а также попросил обеспечить безопасность азербайджанских дипломатов.