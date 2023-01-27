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Один человек погиб при нападении на посольство Азербайджана в Иране

В Тегеране напали на посольство Азербайджана, один человек погиб
На посольство напал преступник, вооруженный автоматом Калашникова, глава службы безопасности погиб, еще двое охранников дипмиссии ранены. Злоумышленника задержали

Один человек погиб при нападении на посольство Азербайджана в Иране
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На посольство Азербайджана в иранской столице Тегеране совершено нападение, погиб глава службы безопасности дипмиссии, сообщил азербайджанский МИД.

Нападение произошло около 8:30 (7:30 мск), злоумышленник был вооружен автоматом Калашникова. «Также были ранены двое охранников посольства при предотвращении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого вероломного нападения», — говорится в сообщении министерства.

Имя погибшего — Орхан Аскеров, он возглавлял службу безопасности посольства Азербайджана в исламской республике, пишут агентство Trend и портал 1News. Нападавшего задержали, сообщило агентство APA.

Посольство Азербайджана находится по адресу дом № 16 на улице Ростована в северной части Тегерана.

В последние полгода посольства Азербайджана в разных странах мира не раз становились объектами нападения.

В августе посольство страны в Лондоне подверглось нападению со стороны группы религиозных радикалов, которые проникли в здание дипмиссии, вывесили на балконе «религиозные флаги» и скандировали «радикальные религиозные лозунги», передавал Azertag данные МИДа.

Дипмиссия во Франции в начале октября рассказала об акте вандализма со стороны «радикальных армянских групп», которые облили краской здание посольства и нанесли оскорбительные надписи. Это произошло на фоне обострения конфликта между Баку и Ереваном — в сентябре Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничных городов.

В середине того же месяца служебный автомобиль азербайджанского посольства в Вашингтоне был обстрелян неизвестными. МИД республики вызвал американского посла Хьюго Гуевара и выразил ему свою обеспокоенность в связи с инцидентом, а также попросил обеспечить безопасность азербайджанских дипломатов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Иран Азербайджан Тегеран
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