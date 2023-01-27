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Напавший на посольство Азербайджана в Тегеране объяснил свой поступок

Напавший на посольство Азербайджана в Иране объяснил свой поступок семейными проблемами

Напавший на посольство Азербайджана в Тегеране объяснил свой поступок
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Мужчина, совершивший нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, заявил, что его мотивом были личные и семейные проблемы. Об этом агентству Tasnim заявил начальник столичной полиции Сардар Хоссейн Рахими.

«На предварительном допросе нападавший заявил, что его мотивом были личные и семейные проблемы», — сказал Рахими. По его словам, нападавший вошел в здание посольства со своими двумя малолетними детьми.

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране произошло утром 27 января. На видео с камеры внутри здания дипмиссии видно, что сначала в посольство зашли двое мужчин, потом один из них открыл дверь, тогда в здание вбежал человек, вооруженный автоматом Калашникова, и начал стрелять.

В результате погиб глава службы безопасности дипмиссии Орхан Аскеров, еще двое охранников ранены, их состояние удовлетворительное. Нападавшего задержали, ведется расследование. В российском МИДе заявили, что были шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана в Иране и выразили свои соболезнования.

Теги
Азербайджан Иран Тегеран нападение посольство
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