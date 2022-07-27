Raytheon и Lockheed Martin заявили о проблемах с работниками и запчастями
Два ведущих оборонных подрядчика США — компании Raytheon и Lockheed Martin — сообщили о проблемах с продажами из-за недостатка запчастей и рабочей силы, пишет Financial Times.
Так, Raytheon сообщила, что продажи ее ракетного и оборонного подразделения упали на 11% (до $3,6 млрд) во втором квартале год к году. Из-за этого производитель был вынужден пересмотреть в сторону уменьшения прогноз по продажам и прибыли на этот год.
До этого Lockheed Martin понизил свой прогноз по доходам на 2022 год на $750 млн (до $65,2 млрд), в основном из-за дефицита рабочей силы в авиационном подразделении и нехватки поставок.
«Мы определенно не удовлетворены результатами нашего оборонного бизнеса в этом квартале. Предстоит многое сделать. Заказы были выдающимися, но исполнение — не так уж», — заявил исполнительный директор Raytheon Грег Хейс. Как пишет газета, обе компании не ожидают, что проблемы с нехваткой сотрудников и цепочками поставок решатся в этом году.
Хейс также пояснил, что обычно все необходимые детали присутствуют и готовы к сборке на производстве в 90-95% случаев. Однако во втором квартале их было около 50% из-за ограничений цепочек поставок.
Тем не менее, подчеркивает FT, оборонная промышленность готовится к притоку заказов, так как правительства увеличивают военные траты после начала российской операции на Украине. «Западные страны стремятся восполнить запасы оружия, которое отправили Киеву, укрепляя собственные арсеналы», — пишет газета.
Финансовый директор Lockheed Martin Джей Малав заявил, что компания видит улучшения в работе, однако ей все еще предстоит понять, как восстановить то, что было потеряно.
Raytheon и Lockheed Martin в числе прочего производят вооружения. Так, Raytheon выпускает ПЗРК Stinger, а также совместно с Lockheed Martin — ПТРК Javeline, которые в том числе поставляются на Украину.
В начале мая Lockheed Martin заявила о планах в два раза нарастить производство Javeline. Сейчас их выпускают около 2,1 тыс. в год, компания хочет довести этот показатель до 4 тыс. Там уверены, что эти ПТРК будут востребованы и после окончания боевых действий на Украине.