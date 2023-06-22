В Пентагоне заявили о росте производства снарядов на фоне поставок Киеву

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США значительно нарастили производство артиллерийских снарядов из-за образовавшейся глобальной нехватки, вызванной поставками Украине, заявил в интервью The Wall Street Journal начальник отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш.

По его словам, сейчас в стране ежемесячно производится 24 тыс. 155-мм снарядов, а до начала российской военной операции на Украине это число составляло всего 14 тыс. В 2025 финансовом году (начнется в октябре 2024-го) США планируют производить от 70 тыс. до 80 тыс. таких снарядов в месяц.

«Могу сказать вам, что [артиллерийские снаряды] у нас не закончатся», — заверил он.

19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что запасы оружия и боеприпасов во многих странах альянса истощены. Он призывал нарастить производство снарядов. Столтенберг встречался с представителями оборонной промышленности и обсуждал с ними в том числе ликвидацию барьеров для сотрудничества в рамках НАТО. «Это ключ к тому, чтобы сохранить нашу поддержку Украине и обеспечить нашу собственную защиту», — подчеркнул глава блока.

Власти России критикуют военную помощь Киеву. В Кремле подчеркивали, что это только затянет конфликт и принесет «больше страданий Украине».