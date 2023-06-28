Путин заявил, что не сомневался в поддержке россиянами руководства России во время мятежа

Путин заявил, что не сомневался в поддержке россиян во время мятежа

Владимир Путин и Сергей Меликов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым заявил, что не сомневался в поддержке россиянами решений руководства страны во время событий 24 июня, которые он назвал «вооруженным мятежом». Их разговор приводит пресс-служба Кремля.

По словам Меликова, в Дагестане «нет человека, который бы не поддержал решения руководства» во время событий вокруг ЧВК «Вагнер».

«Я не сомневался в том, какие будут реакции в Дагестане и во всей стране», — ответил ему Путин.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов, военное ведомство назвало его заявления провокацией. Утром того же дня бизнесмен заявил, что ЧВК взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и намерена «идти в Москву». После этого бойцов «Вагнера» заметили в Липецкой и Воронежской областях.

Утром 24 июня Путин выступил с обращением к россиянам, в котором назвал действия Пригожина предательством и пообещал «неминуемое наказание». Вечером глава ЧВК сообщил, что после переговоров с Минском решил остановить продвижение его колонн и вернуться в тыловые лагеря.

Во время своего выступления в понедельник, 26 июня, президент заявил, что вооруженный мятеж «в любом случае был бы подавлен», при этом отметил «высочайшую консолидацию общества и власти на всех уровнях». На следующий день, выступая перед сотрудниками Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, Путин подчеркнул, что они «фактически остановили гражданскую войну» в тот день.