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Путин заявил о предотвращении вооруженными силами гражданской войны

Путин обратился к военным в Кремле: вы предотвратили гражданскую войну
Российские военные защитили конституционный строй, «встали на пути смуты», итогом которой был бы хаос, заявил президент
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Российским вооруженным силам удалось практически остановить гражданскую войну, заявил в ходе обращения к военным с крыльца Грановитой палаты в Кремле президент Владимир Путин.

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу родину от потрясений, фактически, остановили гражданскую войну», — отметил он.

По его словам, военные в сложные времена «встали на пути смуты», итогом которой был бы хаос. Их быстрая и четкая работа позволила не допустить жертв среди мирного населения, сказал российский лидер.

«Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ — не с ними», — добавил Путин.

Глава государства заявил, что во время действий ЧВК Вагнера не пришлось снимать военных с задач в зоне спецоперации.

Путин заявил о предотвращении вооруженными силами гражданской войны
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В ходе выступления Путин также объявил минуту молчания в память о летчиках, которые погибли во время событий с ЧВК «Вагнер» 24 июня.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю частной военной компании. Минобороны это опровергало. На следующий день силы ЧВК «Вагнер» блокировали Ростов-на-дону, Пригожин заявлял о контроле над военными объектами в городе. ФСБ возбудила против него дело о вооруженным мятеже (ст. 279 УК РФ).

Переговоры с Пригожиным провел президент Белоруссии Александр Лукашенко, после чего бизнесмен развернул силы ЧВК «Вагнер», которые двигались в сторону Москвы, и объявил об их возвращении в тыловые лагеря. В Кремле сообщали, что Пригожин сможет уехать в Белоруссию. ФСБ прекратила дело против него 27 июня.

Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия в разрешение ситуации. Он также заявил, что подавляющее большинство бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» – патриоты России, и предложил тем из них, кто остановился у «последней черты», продолжить службу в России и подписать контракт с Минобороны.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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