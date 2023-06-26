Путин заявил о сплоченности россиян вокруг судьбы страны

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Россияне проявили высочайшую консолидацию общества и власти на всех уровнях. Об этом в своем сегодняшнем обращении заявил президент России Владимир Путин.

«Благодарю вас за выдержу, сплоченность, патриотизм. <...> Повторю, что была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях», — сказал Путин.

Также в сегодняшнем обращении президент заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», «остановившиеся у последней черты» смогут продолжить службу России и подписать контракт с Минобороны или с другим силовым ведомством, уйти со службы и вернуться к родным, либо «уйти в Белоруссию».

В ночь на 24 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Впоследствии он организовал «марш справедливости» на Москву. Российское Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Путин называл действия ЧВК «Вагнер» и их руководителя «мятежом», против Пригожина завели уголовное дело.

Вечером того же дня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Ситуацию урегулировали благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным. В Кремле говорили, что дело против бизнесмена закроют и дадут ему возможность «уйти» в Белоруссию. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник 26 июня писал, что расследование продолжается.