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Путин заявил, что Запад «вычеркнул» себя из списка маршрутов для россиян

Путин: Запад вычеркнул себя из списка маршрутов для российских туристов и несет убытки
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Страны Запада «сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма. Теперь эти страны теряют и доходы, и репутацию, а также доверие партнеров, считает российский президент.

В самой России, по словам Путина, есть все условия для развития внутреннего туризма, поездки и виды познавательного и оздоровительного туризма есть в стране буквально «на любой вкус».

«Я перечислю, наверное, общеизвестные вещи: это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал. По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире», — сказал глава государства.

После начала российской спецоперации страны Запада, в том числе США и государства Евросоюза, закрыли небо для российских самолетов. Ограничения коснулись пассажирских и грузовых, чартерных и регулярных рейсов. Россия в ответ запретила полеты самолетов более чем из 30 стран, в том числе из государств ЕС.

Кроме того, отдельные государства ограничили выдачу виз россиянам. Выдавать шенгенские туристические визы перестали Чехия, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также Дания, Бельгия и Нидерланды. Финляндия, Чехия, Польша и прибалтийские страны закрыли границы для российских туристов.

ЕС в сентябре 2022 года приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом. В результате визовый сбор вырос с €35 до €80, а срок рассмотрения документов увеличился с 15 до 45 дней. Туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет.

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Владимир Путин

политик, президент России

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