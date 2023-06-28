Путин проведет в Дагестане совещание по туризму

Песков: Путин поедет в Дагестан и проведет там совещание по туризму в СКФО

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин 28 июня посетит Дагестан с рабочим визитом, там он проведет совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент будет заниматься вопросами развития туризма, в том числе туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Проведет совещание», — рассказал пресс-секретарь.

Ожидается, что президент произнесет вступительное слово, после чего с докладами выступят глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев и глава Дагестана Сергей Меликов.

Доклад Решетникова, по словам Пескова, будет посвящен реализации туристических проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а доклад Савельева — инфраструктурному обеспечению туризма на его территории. Меликов, в свою очередь, отчитается о развитии туристической инфраструктуры в республике и реализации планов развития различных городов.

«Традиционно будет и обмен мнениями. Проведет это совещание президент в самом Дагестане, где он окажется во второй половине дня», — добавил Песков, отметив, что Путин также должен лично встретиться с Меликовым.