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Береговая охрана США начала расследование ЧП с «Титаном» и поиск улик
Береговая охрана США назвала расследование инцидента с батискафом «Титан», на первой стадии начали со сбора улик, заявил главный следователь капитан Джейсон Нойбауэр, передает Fox News.
«MBI в настоящее время находится на начальной стадии сбора доказательств, включая операции по сбору обломков на месте происшествия и сбор доказательств в координации с канадскими властями в порту Сент-Джонс, Ньюфаундленд», — сказал Нойбауэр.
Он отметил, что основной целью расследования стало сделать так, чтобы предотвратить подобное происшествие в будущем, предоставив необходимые рекомендации для повышения безопасности в море.
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