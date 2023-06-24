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Экс-капитан британской подлодки назвал причину взрыва на батискафе

Sky News: батискаф «Титан» мог разрушиться из-за ошибок в конструкции

Батискаф «Титан» мог разрушиться под давлением из-за дефекта в корпусе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на экс-капитана подводной лодки Королевского флота Великобритании Райана Рэмси.

Он также назвал еще одну возможную причину крушения батискафа. По мнению Рэмси, люк, используемый для герметизации экипажа мог выйти из строя, что привело к разрушению корпуса.

Рэмси отметил и необычный дизайн «Титана». «Я бы сказал, что игнорирование стандартных способов создания этих типов подводных аппаратов в погоне за инновациями сопряжено с огромными элементами риска, и в данном случае этот риск был реализован в виде гибели людей», — сказал подводник.

Батискаф «Титан», отправившийся к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане 18 июня, пропал с радаров спустя менее чем два часа с момента погружения. На борту находились пять человек: управлявший батискафом 61-летний директор OceanGate (компания-владелец «Титана») Стоктон Раш, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также 77-летний пилот аппарата, бывший военный водолаз и исследователь «Титаника» француз Поль-Анри Наржоле. OceanGate сообщала, что все, кто находился на судне, погибли.

Батискаф пострадал от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине, объясняли в Береговой охране США. Обломки корпуса «Титана» нашли на дне в обследуемом районе.

Теги
Великобритания батискаф подлодка Титаник
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