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Профессор МФТИ получил 12 лет строгого режима по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил к 12 годам строгого режима ученого Голубкина по делу о госизмене
Мосгорсуд отправил на 12 лет в колонию строгого режима ученого Валерия Голубкина — участника международного проекта по созданию высокоскоростного водородного пассажирского самолета. Суд посчитал доказанными обвинения в госизмене
Валерий Голубкин в зале суда
Валерий Голубкин в зале суда (Фото: moscowcourts / Telegram)

Профессор МФТИ и сотрудник Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Валерий Голубкин приговорен к 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Решение вынес Мосгорсуд.

В письме Голубкина, которое в сентября 2021 года РБК передали его адвокаты (ученый тогда находился в СИЗО), говорилось, что его дело связано с участием в международном проекте по созданию высокоскоростного пассажирского самолета, план работы по которому утверждал Минпромторг.

«Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима ученого ЦАГИ Голубкина по делу о госизмене», — сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда. Именно такой срок запросило 20 июня следствие.

Профессор МФТИ получил 12 лет строгого режима по делу о госизмене
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Следствие установило, что Голубкин «передавал данные, содержащие государственную тайну, представителям иностранных организаций», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Дело о госизмене против Голубкина возбудили 12 апреля 2021 года. В этот же день его арестовали и отправили в «Лефортово». Свою вину Голубкин не признал.

Как утверждали представители защиты, в 2018 году начальник Голубкина — Анатолий Губанов — привлек ученого к работам по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию гиперзвукового пассажирского самолета на водородном топливе. Следствие утверждает, что в двух отчетах по проекту, которые ЦАГИ был обязан представить партнерам и которые, по указанию Губанова, Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась государственная тайна.

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В открытом письме из СИЗО в сентябре 2021 года Голубкин рассказывал подробности своего дела. В частности, ученый назвал HEXAFLY-INT открытым проектом, предназначенным для общего использования всеми партнерами. «Состава преступления в моих действиях не было, поэтому я отклонил предложение следователя признать себя виновным», — отметил он.

Проект гиперзвукового самолета на водородном топливе HEXAFLY-INT стартовал в 2014 году и завершился в 2019-м. Задачей ученых из ЦАГИ было провести «расчетные исследования, наземный эксперимент и изготовить опытный образец для летных испытаний», говорилось на сайте Минпромторга.

На сайте института были опубликованы материалы, посвященные участию в HEXAFLY-INT; статьи об экспериментах в рамках проекта, в том числе за авторством Валерия Голубкина, публиковались в журнале института.

В исследованиях принимали участие четыре российские научные организации, несколько европейских и австралийских, а также корпорация Airbus, следовало из сообщений Минпромторга и Еврокомиссии. Бюджет проекта составлял €11,5 млн, из которых чуть менее половины предоставил Евросоюз.

В сентябре 2021 года защита Голубкина рассказала, что ФСБ считает «контактом» Голубкина гражданина Бельгии Йохана Стиланта — представителя Европейского космического агентства, который координировал проект HEXAFLY-INT. Адвокаты подчеркивали, что ученый не занимался сбором информации для отчетов, а лишь помогал оформлять их по распоряжению своего непосредственного руководителя.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
госизмена суд Гааги МФТИ ФСБ
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