Уехавших за границу депутатов из Новосибирска лишили мандатов

Хельга Пирогова (Фото: khelgapirogova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Новосибирске депутатов горсовета Сергея Бойко (признан иноагентом) и Хельги Пироговой лишили мандатов, сообщает NGS.ru.

Полномочия прекратили «в связи с утратой доверия». Депутат Игорь Атякшев, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, заявил, что Бойко и Пирогова не представили сведения о доходах во время декларационной кампании 2023 года. Подписи на уведомлениях об отсутствии фактов совершения в отчетном периоде сделок «выполнены не указанными депутатами, а другим лицом», отметил Атякшев.

Антикоррупционная комиссия горсовета Новосибирска установила, что в действиях депутатов есть признаки неисполнения обязанности, которую установили для противодействия коррупции.

За лишение депутатов мандатов в обоих случаях проголосовали 38 депутатов, против — один. Их полномочия прекращаются с 4 июля.

Бойко — бывший координатор штаба Алексея Навального («Штабы Навального» признаны в России экстремистской организацией и запрещены). Он покинул Россию в 2021 году. В феврале этого года его объявили в федеральный розыск, но по какой статье — неизвестно.

Пирогова уехала из России летом 2022 года. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 207.3 УК). Поводом для этого стала публикация в Twitter, в которой она прокомментировала похороны российских военных, погибших на Украине. Пирогову объявили в розыск.

Бойко и Пирогова были независимыми депутатами и избирались в горсовет в составе «Коалиции Новосибирск 2020». В начале 2022 года они выступили против военной операции на Украине.