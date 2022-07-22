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СК завел уголовное дело из-за твита новосибирского депутата о военных

Поводом для уголовного дела стало заявление новосибирского депутата Хельги Пироговой о погибших на Украине российских военных. Дело заведено по статье о дискредитации Вооруженных сил России
Хельга Пирогова
Хельга Пирогова (Фото: Коалиция Новосибирск 2020 / Telegram)

Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении новосибирского депутата Хельги Пироговой из-за ее высказываний о погибших на Украине российских военных. Дело заведено по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), говорится в сообщении ведомства.

«Предварительно установлено, что 15 июля 2022 года депутат совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России», — говорится в сообщении.

Ранее возбудить дело в отношении Пироговой поручил глава СК Александр Бастрыкин по итогам проверки. Расследование находится на контроле центрального аппарата СК, отмечалось в сообщении ведомства.

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Хельга Пирогова — депутат городского совета Новосибирска. Причиной уголовного дела стал ее пост в Twitter, где она прокомментировала похороны российских военных, погибших на Украине. Позднее она удалила публикацию, назвав ее «слишком эмоциональной».

Первый заместитель председателя заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов обратился с открытым письмом к губернатору области Анатолию Локтю и главе горсовета Новосибирска Дмитрию Асанцеву, заявив о «кощунственном поведении» Пироговой. Ее слова он назвал «порочащими честь и оскверняющими память российских воинов».

В пресс-службе горсовета Новосибирска газете МК сообщили, что в связи с высказываниями Пироговой 22 июля состоится заседание комиссии по этике. Оно пройдет в закрытом режиме.

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Сама Пирогова написала в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что ее заявления были вырваны из контекста, а «эмоциональное заявление» было связано с реакцию на статью о том, как родственники погибших военных восхищаются организацией похорон, упоминая, что положенных выплат пока не получили.

Вечером 21 июля Пирогову задержали и доставили в отделение полиции, где на нее был составлен протокол о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, наказание — штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.), сообщал адвокат депутата Егор Солунин.

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Теги
Кирилл Соколов
Военная операция на Украине СКР уголовное дело
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