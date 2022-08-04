МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову

Хельга Пирогова (Фото: Совет депутатов города Новосибирска)

В России объявили в розыск депутата Новосибирского горсовета Хельгу Пирогову, в отношении которой возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии.

Карточка Пироговой появилась в базе МВД. В графе основания для внесения в базу указано, что депутат «разыскивается по статье УК».

Пирогова — депутат городского совета Новосибирска, в него она избиралась как независимый кандидат. Уголовное дело о фейках о российской армии против нее возбудили после поста в Twitter с комментарием о похоронах российских военных, погибших на Украине.

На этот пост обратили внимание местные политики. В частности, заглавы заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов опубликовал открытое письмо к мэру города Анатолию Локтю и главе горсовета Новосибирска Дмитрию Асанцеву, в котором назвал слова Пироговой «порочащими честь и оскверняющими память российских воинов».

Пирогова позже удалила пост, назвав его «слишком эмоциональным». Она отметила, что ее слова вырвали из контекста.

21 июля Пирогову задержали. Полиция составила на нее протокол о дискредитации российской армии, ей грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. А на следующий день против депутата возбудили уголовное дело по той же статье. Если Пирогову признают виновной, ей может грозить штраф до 1,5 млн руб., исправительные работы на срок до года, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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Через несколько дней после возбуждения уголовного дела Пирогова сообщила, что покинула Россию и находится в Грузии.