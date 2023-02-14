Экс-координатора Навального и депутата в Новосибирске объявили в розыск

Сергей Бойко (Фото: sergey.a.boyko / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко объявили в федеральный розыск. Его карточка размещена в базе розыска МВД.

«Бойко Сергей Анатольевич, 1983 года рождения, разыскивается по статье УК России», — говорится в карточке розыска. Более конкретная информация в сообщении на приводится.

Сергей Бойко — бывший координатор штаба Алексея Навального («Штабы Навального» признаны в России экстремистской организацией и запрещены). В 2021 году он покинул Россию, после чего сообщил, что не собирается возвращаться. Он уточнил, что опасается политических преследований, так как считает, что против него могут возбудить уголовное дело.

Это второй депутат горсовета Новосибирска, которого объявили в розыск. В конце 2022 года депутат Совета депутатов Новосибирска Хельга Пирогова также была объявлена в межгосударственный розыск по странам СНГ, сообщал и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Александр Феофанов. В отношении Пироговой возбудили уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 207.3 УК).

Поводом для этого стала публикация в Twitter, в которой она прокомментировала похороны российских военных, погибших на Украине. Позднее она удалила данную публикацию. В июле Пирогова уехала в Грузию.