Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Страны G7 договорились создать правила для искусственного интеллекта Технологии и медиа, 18:11
В Минобороны Украины назвали ситуацию в Артемовске критической Политика, 18:04
Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полетов в Россию Политика, 17:53
Рогов сообщил о двух взрывах в Токмаке Политика, 17:45
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 17:41
Власти Британии отказались покупать обанкротившуюся Virgin Orbit Брэнсона Бизнес, 17:25
Стали известны сроки выписки Костомарова из больницы Спорт, 17:22
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
«Интурист» не увидел ажиотажного спроса на туры в Грузию Общество, 17:19
Китай призвал G7 не становиться соучастниками экономического принуждения Политика, 16:56
В Грузии задержали протестующих у отеля с «гостями из России» Общество, 16:50
Лавров заявил о попытке двойного сдерживания России и Китая на G7 Политика, 16:31
Пригожин заявил о планах вывести ЧВК «Вагнер» из Артемовска с 25 мая Политика, 16:22
Макрон заявил об уникальной возможности для Зеленского на саммите G7 Политика, 16:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:08
Технологии и медиа ,  
0 

Страны G7 договорились создать правила для искусственного интеллекта

Лидеры стран G7 договорились о внедрении стандартов искусственного интеллекта
Фото: Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images

Лидеры стран G7 договорились разработать международные стандарты для искусственного интеллекта. Об этом говорится в коммюнике «Большой семерки», опубликованном на сайте Евросовета.

«Такие области, как искусственный интеллект, иммерсивные технологии, как метавселенная и квантовая информатика, а также другие новые технологии <...> должны обновиться в соответствии с нашими общими демократическими ценностями. К ним относятся справедливость, подотчетность, прозрачность, безопасность, защита от домогательств в Сети, ненависти, а также уважение частной жизни и прав человека», — говорится в документе G7.

При этом, как утверждается в коммюнике, «Большая семерка» признает, что «подходы и политические инструменты для достижения общего видения [стандартов] и цели надежного ИИ могут различаться у разных членов G7». В заявлении отмечается, что изучение потенциала технологий на основе искусственного интеллекта уже передано соответствующим министерствам. Обсуждение этой темы коснется тем управления, защиты прав интеллектуальной собственности и ответственного использования подобных технологий.

16 мая Всемирная организация здравоохранения призвала использовать различные ИИ (ChatGPT, Bard, Bert и другие) в медицинских целях с осторожностью. В числе опасений ВОЗ назвала, в частности, обучение ИИ на предвзятых данных или генерация недостоверных ответов.

Теги
искусственный интеллект G7 ChatGPT
Материалы по теме
Разработчик ChatGPT призвал регулировать ИИ, если что-то «пойдет не так»
Технологии и медиа
Автор книги Sapiens сравнил ChatGPT c оружием массового поражения
Технологии и медиа
Google представила чат-бот Bard с поддержкой русского языка
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter