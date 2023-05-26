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Финансы ,  
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Credit Suisse проиграл суд богатейшему человеку Грузии

Credit Suisse проиграл суд в Сингапуре по иску бывшего премьера Грузии Иванишвили
Credit Suisse Trust проиграла в суде богатейшему человеку Грузии Иванишвили. Компенсация, которую ее обязали выплатить, может составить сотни миллионов долларов
Бидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

Суд Сингапура признал, что Credit Suisse Trust (местная «дочка» Credit Suisse) нарушила обязательства по защите активов, и обязал ее выплатить компенсацию бывшему премьеру и богатейшему человеку Грузии Бидзине Иванишвили, говорится в решении суда.

«Убыток, который понесли истцы, представляет собой разницу между тем, что они бы получили, если бы весь их портфель был выделен и управлялся компетентным, профессиональным доверительным управляющим, а активы траста не пострадали от мошенничества, и тем, что им фактически досталось», — сказано в документе.

Суд оценил ущерб Иванишвили в $926 млн, однако сократил эту сумму на $79,43 млн, поскольку это предусматривалось мировым соглашением между сторонами. Помимо этого, суд обязал стороны скорректировать сумму ущерба, чтобы не допустить «двойного возмещения». Дело в том, что в 2022 году суд Бермудских Островов уже присудил Иванишвили свыше $600 млн по этому делу.

В минувшем феврале Credit Suisse сообщал, что выплатил Иванишвили $210 млн «в рамках разбирательства по всем счетам истца». Сингапурская «дочка» банка считает, что решение суда несправедливо и создает «серьезные юридические проблемы». Представитель Credit Suisse сказал Bloomberg, что решение будет обжаловано.

Иванишвили открыл споры с Credit Suisse в нескольких юрисдикциях, общая сумма требований составляет около $800 млн. Иванишвили заявляет, что пострадал от действий бывшего менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. В 2018 году того осудили за мошенничество. Поскольку Лескодрона до суда два года провел в предварительном заключении, его освободили в 2019 году. В июле 2020 года он совершил самоубийство.

Лескодрон признался, что во время финансового кризиса 2008 года тайно покрывал убытки, которые клиенты получили в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. В решении суда Сингапура подчеркивается, что сингапурская «дочка» банка оказалась неспособна воспрепятствовать доступу Лескодрона к активам траста.

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WSJ в феврале 2021 года со ссылкой на отчет швейцарского регулятора FINMA писала, что у Credit Suisse были «сотни замечаний» к действиям менеджера, на которые банк должным образом не отреагировал. Десяток менеджеров Credit Suisse знали, что Лескодрон нарушал правила, но бездействовали или применяли мягкие наказания, поскольку тот ежегодно приносил около $25 млн выручки, сообщало издание. Credit Suisse эту информацию опроверг и после публикации отчета подал в суд в Лондоне на Иванишвили и других инвесторов.

Иванишвили — богатейший человек Грузии. Forbes оценивает его состояние в $4,9 млрд. С октября 2012-го по ноябрь 2013-го Иванишвили был премьер-министром Грузии.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Бидзина Иванишвили Credit Suisse премьер-министр Грузия

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