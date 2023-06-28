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Постпред России заявил о рисках для энергобезопасности ЕС из-за санкций

Логвинов: барьер для поставок российской нефти несет риски для энергобезопасности ЕС

Санкции из 11-го пакета, создающие препятствия для поставок российской нефти на международный рынок, создают риски для энергетической безопасности Евросоюза, заявил «Известиям» исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

«Дополнительные барьеры на пути российских поставок нефти и нефтепродуктов на международный рынок лишь увеличивают риски для европейской энергобезопасности. <...> Брюссель снова подталкивает евростолицы к мерам, которые идут вразрез с их национальными экономическими интересами», — сказал Логвинов.

Он также отметил, что санкционное давление на Россию продолжится после летних каникул. По его словам, работа над новыми ограничительными пакетами — это проявление евросолидарности против российской угрозы.

23 июня Евросоюз принял 11-й пакет санкций против России. В основном он нацелен на то, чтобы помешать России уклоняться от уже принятых ограничений: так, Евросоюз сможет ограничить поставку в третьи страны определенных товаров и технологий. Запрещается перевозка грузов в страны ЕС прицепами, зарегистрированными в России, а судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, запрещается заходить в европейские порты. В частности, пакет предусматривает прекращение действия исключений для Германии и Польши приема нефти по «Дружбе» (ранее эти страны сами отказались от получения российского сырья по трубопроводу зимой).

Министерство иностранных дел России заявило, что в ответ на введение нового пакета санкций страна расширит список представителей ЕС и структур стран-членов, которым запрещается въезд на российскую территорию. «Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией», — сообщили в МИДе, не уточнив конкретные фамилии.

Теги
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