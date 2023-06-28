В посольстве заявили об одержимости США идеей нанести России поражение

Вашингтон хочет нанести Москве стратегического поражение, поставляя военную продукцию Киеву. Об этом заявило посольство России в США в своем телеграм-канале.

«Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры», — говорится в сообщении посольства. В нем отмечается, что «жизни украинцев для американских властей ничего не значат».

При этом, как заявили в дипведомстве, российские военные «изо дня в день опровергают мифы» о мощности американского оружия. «Искореженная техника, дымящаяся на полях Донбасса и Новороссии — это лучший ответ тем, кому не терпится привести в исполнение иллюзорные геополитические планы», — утверждают в посольстве.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении западной техники на Украине. Так, 27 июня ведомство показало кадры подрыва американского бронеавтомобиля Oshkosh в зоне проведения военной операции. В середине июня Минобороны сообщило о танке Leopard и БМП Bradley, которые были подбиты российскими военными на запорожском направлении во время атаки.

16 июня ведомство отчиталось, что с начала полномасштабных боев на Украине 10 257 военнослужащих получили выплаты за захват или уничтожение 16 тыс. единиц украинской военной техники. За уничтожение самолета украинских сил положено 300 тыс. руб., танка — 100 тыс. руб., БТР, боевой машины РЗСО или беспилотника — 50 тыс. руб.