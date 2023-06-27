Минобороны показало подрыв американского броневика Oshkosh на мине

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Минобороны России показало кадры подрыва американского бронеавтомобиля Oshkosh в зоне проведения военной операции.

Как рассказали «РИА Новости» в ведомстве, российские военные 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на южнодонецком направлении подбили колонну боевой техники ВСУ иностранного производства. На мине подорвался Oshkosh, шедший во главе группы. Командир танковой роты, Герой России капитан Руслан Курбанов заявил, что российские военные используют бронеавтомобиль для своих нужд или отправят его на изучение.

В середине июня Минобороны показало танк Leopard и БМП Bradley, которые были подбиты российскими военными на запорожском направлении во время атаки. На кадрах, которые сняли российские военные, видно, что некоторые из БМП остались с работающими двигателями, в них остались брошенными вооружение и припасы.

16 июня ведомство отчиталось, что с начала полномасштабных боев на Украине 10 257 военнослужащих получили выплаты за захват или уничтожение 16 тыс. единиц украинской военной техники. За уничтожение самолета украинских сил положено 300 тыс. руб., танка — 100 тыс. руб., БТР, боевой машины РЗСО или беспилотника — 50 тыс. руб. Выплаты также возможны отдельным наиболее отличившимся военным за уничтожение украинского личного состава или решение других задач.