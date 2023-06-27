Завод угольного машиностроения получил повреждения в ДНР после обстрела

Петровский завод угольного машиностроения получил повреждения после обстрела в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

По информации представительства, в Донецке под обстрел попали также частные жилые дома на улицах Твардовского и Светлогорской. Также в Петровском районе одна женщина погибла, еще две ранены, в Кировском районе ранения получила женщина 1949 года рождения.

Государственное предприятие «Петровский углемашзавод», по информации сервиса «РБК Компании», было зарегистрировано в 2015 году, завод находится на Чусовской улице. Предприятие производит конвейеры, бункеры, загрузочные и другие устройства, системы автоматизированного управления промышленной безопасностью и аппаратуру управления, также на заводе ремонтируют созданное ранее оборудование, уточняет портал DNR Live.

Представительство ДНР в СЦКК регулярно сообщает об обстрелах республики. 25 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что один человек погиб в результате дневного обстрела города возле БЦ «Акула», также были раненые. Ранее он писал, что после удара возле ТЦ «Донецк Сити» возникло задымление. В СЦКК сообщили, что по Киевскому району Донецка, где погиб один человек, была выпущена ракета из реактивной системы залпового огня со стороны соседнего города Красноармейска.

21 июня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские военные атаковали беспилотником Ворошиловский район в центре Донецка. По его словам, было зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием. Жильцы там не проживали, пожар был потушен.