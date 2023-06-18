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Женщина подорвалась на мине в одном из районов Донецка

СЦКК: женщина подорвалась на противопехотной мине «Лепесток» в Петровском районе Донецка

Жительница Донецка подорвалась на противопехотной мине «Лепесток» в Петровском районе города, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Пострадавшая подорвалась на мине около дома № 1 по улице Жилищная, говорится в сообщении представительства. Всего с начала боевых действий зарегистрировано 120 случаев подрыва мирных граждан на минах «Лепесток», пострадали в том числе десять детей, сообщили в СЦКК. Трое пострадавших умерли.

Мины «Лепесток» (ПФМ-1) — это противопехотные мины нажимного действия советского производства. Они устанавливаются на землю с помощью средств дистанционного минирования, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО). Могут распространяться кассетами, в которых находится по несколько десятков мин. Чаще всего пострадавшие получают ранения нижних конечностей, из-за того что наступают на датчик цели, в результате чего мина срабатывает.

Любое применение противопехотных мин запрещено специальной Оттавской конвенцией 1999 года. Украина подписала соглашение в 1999 году, ратифицировав его в 2005-м. Согласно конвенции, одобрившая ее страна не может выйти из договора до окончания вооруженного конфликта, в котором она участвует. Конвенция не допускает каких-либо оговорок или исключений в отношении ее положений.

Россия не подписывала договор.

С 2010-х годов Украина и Белоруссия занимались уничтожением запасов «Лепестков» в рамках этой конвенции при финансовой поддержке Евросоюза. Страны завершили программу в 2017 и 2018 годах соответственно.

Власти регионов Донбасса не раз сообщали о появлении на их территории таких мин. Донецк и другие населенные пункты с начала спецоперации не раз попадали под минометный обстрел.

Об обстреле Петровского района представительство ДНР в СЦКК в последний раз сообщало 18 июня. Удар нанесли снарядами калибром 155 мм.

Теги
мина Донецк пострадавшие СЦКК ДНР
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