Пушилин сообщил об ударе беспилотника по жилому дому в Донецке

Беспилотник попал в квартиру многоэтажного жилого дома, в результате возник пожар. В доме никто не проживал. Помимо Донецка ночью под обстрел попали также Макеевка, Горловка и Ясиноватая, уточнил врио главы ДНР

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Украинские военные ночью атаковали беспилотником Ворошиловский район в центре Донецка, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

«Зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием», — написал он.

В результате атаки никто не пострадал, жильцы там не проживали. Пожар был потушен.

По его словам, помимо Донецка ночью под обстрел попали также Макеевка, Горловка и Ясиноватая.

Пушилин уточнил, что всего за сутки в регионе погибли двое мирных жителей, шесть получили ранения, в том числе ребенок 2013 года рождения.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что с 21:00 20 июня до 9:00 21 июня, по данным Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ДНР, город 19 раз подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В сторону Ворошиловского, Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов было выпущено 110 155-миллиметровых снарядов и три ракеты из реактивных систем залпового огня. В результате были повреждены многоквартирные дома и детский сад.

Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных. 16 июня Пушилин сообщал об ударе по Кировскому району, снаряд попал по остановке общественного транспорта. Предположительно, он был выпущен из РСЗО HIMARS, говорил он. По его словам, по меньшей мере один человек погиб, семь были ранены.