Пушилин сообщил об ударе беспилотника по жилому дому в Донецке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 92,07 (+0,28) Инвестиции, 20 июн, 16:26 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 84,23 (+0,25) Инвестиции, 20 июн, 16:26
Острый дефицит опытных кадров: что происходит на рынке труда Казахстана Pro, 10:18
В Минской области начались мобилизационные учения Политика, 10:16
Видеоаналитика и большие данные: как банки защищают отделения и банкоматы Тренды, 10:16
Какие бывают особенности экосистемного подхода к кибербезопасности РБК+, 10:14
Глава Maer — о новой волне рекламодателей на российском рынке Новая экономика, 10:12
Саудовский клуб Бензема объявил о переходе чемпиона мира Канте Спорт, 10:11
В Запорожской области задержали диверсантов, готовивших покушение Политика, 10:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Какие технологии помогают строить на вечной мерзлоте Тренды, 10:06
Как бизнес в столичном регионе адаптировался к текущим реалиям РБК+, 10:05
В Россию вернулись компакты Chevrolet Spark Авто, 10:01
Названы города, где жилье чаще всего продается по акциям от застройщика Недвижимость, 10:00
Выплата СК «Согласие» за поврежденный самолет Ан-24 превысила ₽10,1 млн Пресс-релиз, 10:00
Россиянина заподозрили в госизмене за перевод криптовалюты на Украину Общество, 09:56
В Москве зафиксирован абсолютный рекорд по числу ипотечных сделок Недвижимость, 09:53
Военная операция на Украине ,  
0 

Пушилин сообщил об ударе беспилотника по жилому дому в Донецке

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ ночью атаковали беспилотником центр Донецка
Беспилотник попал в квартиру многоэтажного жилого дома, в результате возник пожар. В доме никто не проживал. Помимо Донецка ночью под обстрел попали также Макеевка, Горловка и Ясиноватая, уточнил врио главы ДНР
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Украинские военные ночью атаковали беспилотником Ворошиловский район в центре Донецка, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

«Зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием», — написал он.

В результате атаки никто не пострадал, жильцы там не проживали. Пожар был потушен.

По его словам, помимо Донецка ночью под обстрел попали также Макеевка, Горловка и Ясиноватая.

Пушилин уточнил, что всего за сутки в регионе погибли двое мирных жителей, шесть получили ранения, в том числе ребенок 2013 года рождения.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что с 21:00 20 июня до 9:00 21 июня, по данным Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ДНР, город 19 раз подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В сторону Ворошиловского, Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов было выпущено 110 155-миллиметровых снарядов и три ракеты из реактивных систем залпового огня. В результате были повреждены многоквартирные дома и детский сад.

Читайте на РБК Pro
Как составить портрет идеального кандидата и зачем это нужно
Как и зачем реанимируют pos-кредитование
Отпускайте, чтобы вернуть: как заслужить доверие клиента
Как помочь подростку стать айтишником и сделать первые шаги в профессии

Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных. 16 июня Пушилин сообщал об ударе по Кировскому району, снаряд попал по остановке общественного транспорта. Предположительно, он был выпущен из РСЗО HIMARS, говорил он. По его словам, по меньшей мере один человек погиб, семь были ранены.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Денис Пушилин ДНР Донецк беспилотники
Материалы по теме
В Донецке во время обстрела погиб мужчина
Политика
В Донецке прогремели взрывы
Политика
Мэр Донецка сообщил об обстреле Куйбышевского района
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter