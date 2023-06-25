Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Киевского района города погиб человек, есть раненые

Мэр Донецка сообщил о погибшем и раненых в результате обстрела города

Фото: kulemzin_donetsk / Telegram

Один человек погиб в результате обстрела Донецка днем 25 июня, есть раненые, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, в результате обстрела Киевского района возле БЦ «Акула» погиб человек, есть раненые», — написал он, добавив, что информация уточняется.

Об обстреле Киевского района Донецка Кулемзин сообщил около 17:00 мск. Он написал, что после удара возле ТЦ «Донецк-сити» возникло задымление. Торговый центр расположен по адресу: улица Артема, 130, в нескольких домах от бизнес-центра «Акула», следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило в телеграм-канале, что около 16:40 мск по Киевскому району Донецка выпустили одну ракету из реактивной системы залпового огня (РСЗО) со стороны Красноармейска.

Красноармейск (украинское название — Покровск) расположен в 44 км к северо-западу от Донецка. В 2016 году Верховная рада Украины переименовала его в Покровск. Однако в марте 2022 года глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому населенным пунктам возвращались названия, присвоенные им по состоянию на 11 мая 2014 года.