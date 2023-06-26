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МИД Казахстана заявил, что Россия не просила помощи ОДКБ из-за ЧВК

МИД Казахстана: Россия не обращалась в ОДКБ в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер»
Казахстан не получал от России официальных запросов на фоне действий ЧВК «Вагнер». В Узбекистане же назвали фейком видео из TikTok с военной техникой, которую якобы отправили в Россию, — кадры сняли в марте
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Россия не обращалась в Организацию договора о коллективной безопасности в связи с событиями вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина, сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Официально — нет», — цитирует его ZTB News.

Организация договора о коллективной безопасности существует с 1992 года. В нее входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Пост генерального секретаря организации сейчас занимает представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов. 

Силы ОДКБ применялись в Казахстане во время беспорядков в начале 2022 года. 24 июня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выражал мнение, что России не понадобится помощь ОДКБ в ситуации с ЧВК «Вагнер».

В то же время Минобороны Узбекистана опровергло информацию о том, что узбекских военнослужащих 24 июня собирались отправить для оказания помощи России, но решение было отменено в связи с изменением ситуации. Gazeta.uz, приводя опровержение, опубликовала скриншот видео из TikTok, на котором видны колонна военной техники с флагами Узбекистана и подпись с датой: 24.06.2023.

«Это сообщение не соответствует действительности. В описываемом видео показаны приемы, задействованные на патриотическом фестивале в городе Чирчик в марте этого года», — заявили в оборонном ведомстве Узбекистана.

24 июня, в день, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о блокировке Ростова-на-Дону и о контроле над военными объектами, президент Владимир Путин созвонился с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Сообщение об этом публиковала пресс-служба Кремля. 

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В своем телеобращении Путин назвал действия Пригожина «вооруженным мятежом». Против бизнесмена завели дело по соответствующей статье (279 УК РФ). Переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» в тот же день проводил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они достигли договоренностей «с гарантиями безопасности», Пригожин развернул силы ЧВК и заявил об их возвращении в тыловые лагеря.

В Кремле сообщили, что бизнесмен сможет уехать в Белоруссию, а дело против него будет прекращено (последнее, по данным «Коммерсанта» и «РИА Новости, до сих пор не произошло).

Роль Минска в урегулировании подтверждал и глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, Лукашенко во время утреннего звонка Путину 24 июня выступил за то, чтобы «избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Казахстан ОДКБ
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