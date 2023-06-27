В МГУ отменили торжественное вручение дипломов в актовом зале

В МГУ им. Ломоносова отменили торжественное вручение дипломов в актовом зале

Традиционное торжественное вручение красных дипломов МГУ имени М.В. Ломоносова в актовом зале главного здания не состоится. Соответствующий приказ ректора вуза Виктора Садовничего опубликован в официальной группе профсоюзного комитета вуза в соцсети «ВКонтакте».

Факультеты проведут свои отдельные церемонии вручения дипломов. Отмечается, что приказ издан в связи с распоряжением ректора об усилении мер безопасности.

При этом для выпускников, закончивших обучение с красным дипломом или медалями, будут организованы праздничные мероприятия в актовом зале в главном здании университета.

После указа мэра Москвы Сергея Собянина о выходном дне 26 июня, МГУ провели назначенные на этот день экзамены летней сессии в дистанционном формате.

Решение мэра было принято 24 июня на фоне наступления бойцов ЧВК «Вагнер» на Москву. Ранее глава ЧВК Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Впоследствии он организовал «марш справедливости» и поход на Москву. Российское Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Против Пригожина завели дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

Вечером того же дня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Урегулировать ситуацию удалось благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным.