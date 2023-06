Песков назвал фейком слова о «судьбоносном» обращении Путина

За несколько минут до обращения президента в СМИ и телеграм-каналах стала тиражироваться цитата Пескова о «судьбоносном» послании Путина. Сам Песков в комментарии The Bell назвал цитату фейком

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не говорил о «судьбоносном» значении вечернего выступления Владимира Путина.

За 10 мин. до обращения президента, в котором тот подтвердил свои обещания бойцам ЧВК «Вагнер», телеканал «Вести», а также журналист Владимир Соловьев, процитировали Пескова, который якобы заявил: «эти заявления [Путина], без преувеличения, определят судьбу России».

Сам Песков, отвечая на вопрос The Bell (признано в России иностранным агентом), назвал эту цитату фейком.

Как отмечает The Bell, первоисточник цитаты — анонимный телеграм-канал BRIEF, во всех других источниках эта цитата дается со ссылкой на «СМИ» или другие телеграм-каналы.

Позже канал BRIEF объяснил, что сам взял цитату у телеграм-канала «Старая площадь», который выложил ее в 21:45. Цитата Пескова на BRIEF появилась в 21:53. «Мы дали некорректный анонс без ссылки на первоисточник.

Приносим свои извинения читателям», — говорится в сообщении BRIEF.

Cоловьев удалил сообщение, но оно сохранилось в репостах.

Последний раз Путин выступал с обращением к россиянам утром 24 июня из-за действий ЧВК «Вагнер», которые глава государства назвал «вооруженным мятежом».

Выступая сегодня вечером, президент подтвердил свои слова о том, что бойцы ЧВК, «остановившимся у последней черты» смогут продолжить службу России и подписать контракт с Минобороны или с другим силовым ведомством, уйти со службы к родным либо «уйти в Белоруссию».

Также глава государства поблагодарил за самопожертвование летчиков, сбитых 24 июня. Он подчеркнул, что мятеж ЧВК «Вагнер» в любом случае были бы подавлен, а также указал на сплоченность российского народа. «Была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически все российское общество», — заявил глава государства.