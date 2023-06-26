Главу облсовета на Украине задержали по подозрению в получении взятки

Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании главы Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации при «получении неправомерной выгоды». Ведомство не назвало имен задержанных. Должность главы Тернопольского облсовета занимает Михаил Головко. «24 канал» сообщает, что вместе с ним задержаны Игорь Демьянчук и Игорь Гайдук.

По данным следствия, задержанные требовали, чтобы владелец предприятия, название которого не уточняется, предоставил им 1,8 млн грн ($48,7 тыс.) взамен на подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов. За эти деньги они также обещали погасить долг Тернопольской военной администрации за работы, которые были выполнены и приняты еще в 2022 году.

Головко и еще двух человек задержали при получении третьего транша взятки в размере более 600 тыс. грн ($16,2 тыс.).

В НАБУ отметили, что расследование началось по заявлению бизнесмена, у которого задержанные требовали деньги. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения, предварительно — по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Максимальное наказание — 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

Головко возглавляет облсовет с 2020 года. До этого он работал депутатом Тернопольского городского совета и Верховной рады (до 2019 года).