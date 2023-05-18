Экс-главу Верховного суда Украины арестовали по делу о взятке

Экс-глава Верховного суда Украины Всеволод Князев сможет выйти под залог в $2,9 млн. Примерно такую сумму он получил в качестве взятки от миллиардера Константина Жеваго, писала «Страна»

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего руководителя Верховного суда Украины Всеволода Князева с возможностью внесения залога в 107 млн грн ($2,9 млн), сообщает «Страна».

Защита намерена обжаловать арест в понедельник, сообщил изданию адвокат судьи Владимир Клочков.

Князева задержали 15 мая при получении взятки в размере около $3 млн. По данным «Страны», взятку судье дал миллиардер Константин Жеваго (Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд). Портал ZN.UA писал, что взятки руководителю ВС платили за решения в пользу в бизнесмена. По версии следствия, о даче взятки Князеву догововаривался адвокат Олег Горецкий. Он контактировал с неким Дмитрием Кравченко, через которого и передал деньги судье.

Пленум Верховного суда 16 мая выразил недоверие Князеву, что означает увольнение с должности, но сохраняет за ним пост судьи ВС.

На суде 18 мая Князев заявил, что в его кабинет мог зайти любой. «Ко мне на хранение приносили деньги разные лица, даже судьи Верховного Суда. У меня в кабинете они просто хранились», — сказал он (цитата по «Украинской правде»)

Прокурор говорил, что деньги, хранившиеся в кабинете, были частью взяток от Жеваго.

Князев возглавлял Верховный суд с 1 декабря 2021 года.

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