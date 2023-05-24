На Украине выявили нарушения в финансировании партии «Слуга народа»

НАПК заявило, что несколько лиц перевели партии суммы, которые не соответствовали их доходам. Это может говорить о том, что финансирование через этих людей осуществляли третьи анонимные лица, что запрещено законом

Председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк (Фото: SlugaNarodu_Official / Telegram)

На Украине выявили нарушения законодательства при финансировании партии «Слуга народа», сообщается на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

«Три физических лица внесли денежные взносы на счет политической партии «Слуга народа» в суммах 1 млн 700 тыс. грн, 900 тыс. грн и 296 тыс. грн (в общей сложности 2 млн 896 тыс. грн). Но НАПК установило, что эти граждане за период с 2017 по 2020 год не имели соответствующих доходов для финансирования партии в таком размере», — сказано в сообщении.

НАПК предполагает, что те, кто внесли взносы, на самом деле «распоряжались средствами третьих лиц, намеревавшихся сохранить анонимность финансирования политической партии». Однако по закону анонимные лица не могут оказывать поддержку партиям.

Агентство направило данные в полицию, она должна провести досудебное расследования в соответствии с ч. 2 ст. 1591 УК Украины. Она предусматривает наказание в виде штрафов, исправительных работ или ограничения свободы на срок до двух лет.

Партия «Слуга народа» появилась в 2016 году под названием «Партия решительных изменений». Ее основал Иван Баканов, который в 2019-2022 годах возглавлял Службу безопасности Украины. В 2017-м название партии изменили на нынешнее. В 2019-м от нее баллотировался на выборы действующий президент Владимир Зеленский.

В середине мая, отмечает НАПК, аналогичные нарушения были выявлены при финансировании партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, главой ее политсовета был Медведчук, деятельность партии на Украине запрещена). По данным агентства, пять физлиц перевели ей около 3,6 млн грн, но «начисленный доход этих лиц» не соответствовал данной сумме. То есть, как и в случае со «Слугой народа», через них финансирование могли осуществлять анонимные третьи лица. Полиция также должна провести досудебную проверку.