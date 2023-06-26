Ростовские власти пообещали контрактникам и добровольцам по ₽100 тыс.

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Контрактники и добровольцы из Ростовской области получат единовременную выплату 100 тыс. руб., о подписании соответствующего постановления сообщил губернатор Василий Голубев.

Выплата положена всем, кто заключил контракт на срок не менее одного года. «Важно, что выплату смогут получить не только вновь заключившие контракт жители Ростовской области, но и те, кто участвует в спецоперации с самого ее начала — с 24 февраля 2022 года», — отметил Голубев.

Губернатор напомнил, что в прошлом году ростовские власти решили выплатить по 150 тыс. руб. мобилизованным из региона и контрактникам, которые пошли служить в именные подразделения — Ростовский святого Георгия мотострелковый батальон и Донской противотанковый артиллерийский дивизион.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому заключившие контракт на военную службу на срок от года получат по 195 тыс. руб. Некоторые регионы установили свои единовременные выплаты. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что все призванные по частичной мобилизации получат по 50 тыс. руб.