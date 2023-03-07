Выплаты свердловского мобилизованного отправили его тезке из Ростова

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Выплаты одного из мобилизованных из города Березовский Свердловской области на сумму 254 тыс. по ошибке направили его полному тезке из Ростова. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

«Там в один день три «проводки» было: 9 ноября все деньги, которые ему должны были за сентябрь—октябрь, ушли не туда. Я уверен, что пройдет проверка, и все деньги, которые пошли не по назначению, вернутся. Мобилизованный обратился в конце ноября. ЕРЦ [Единый расчетный центр] внес изменения в реквизиты, они сами признали, что они некорректную информацию [до этого] ввели», — рассказал депутат. По словам Иванова, позднее ЕРЦ внес изменения и последующие выплаты стали поступать на нужный счет, но уже перечисленные не туда 254 тыс. не были отправлены по нужным реквизитам.

Иванов отметил, что, помимо прочего, деньги послали не в тот банк: вместо «Сбербанка» они ушли в Промсвязьбанк, там уже обещали помочь вернуть «зависшие» средства.

По словам депутата, сейчас этим вопросом занимается Военная прокуратура. Иванов также отметил, что мобилизованный написал ему через обращение на сайте Госдумы. «Он лично не может обратиться, поскольку находится в зоне СВО», — рассказал Иванов.

РБК направил запрос в военный комиссариат Свердловской области, в Единый расчетный центр Министерства обороны.

Президент Владимир Путин в октябре прошлого года поручил правительству выплачивать рядовым военнослужащим, призванным в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, 195 тыс. руб. ежемесячно.

В январе этого года министр обороны Сергей Шойгу утвердил порядок ежемесячных социальных выплат мобилизованным. Они назначаются со дня назначения на воинскую должность и до дня освобождения с нее. Если мобилизованные заключают контракт, выплаты им причитаются до дня вступления в силу контракта.