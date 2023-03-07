Выплаты свердловского мобилизованного отправили его тезке из Ростова

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 16:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:34
В Чехии сообщили о краже принадлежавшего Кадырову жеребца Политика, 16:32
Начинающие инженеры вытеснили айтишников по зарплатам в США Бизнес, 16:31
Коробка для Chanel: как создавать упаковку для премиального бренда Pro, 16:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:28
Таиланд введет налоговые послабления для эмитентов инвестиционных токенов Крипто, 16:27
В ЕС анонсировали создание «картеля покупателей» газа Политика, 16:22
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
Улюкаев рассказал о «кайфе от жизни простого человека» после заключения Политика, 16:20
В Альфа-Банке допустили рост акций «Сбера» более чем на 70% в 2023 году Инвестиции, 16:15
Авербух назвал выдуманной 90% информации о состоянии Костомарова Спорт, 16:14
В Госдуме предложили новые налоговые льготы по облигациям Инвестиции, 16:14
Два учебных самолета ВВС Италии столкнулись под Римом Общество, 16:12
Генсек ООН 8 марта встретится с Зеленским в Киеве Политика, 16:03
Morgan Stanley назвал перспективные акции для покупки возле дна рынка Инвестиции, 16:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Выплаты свердловского мобилизованного отправили его тезке из Ростова

Депутат Иванов: ₽254 тысячи мобилизованного из Свердловской области ушли на счет его тезки
Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС
Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Выплаты одного из мобилизованных из города Березовский Свердловской области на сумму 254 тыс. по ошибке направили его полному тезке из Ростова. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

«Там в один день три «проводки» было: 9 ноября все деньги, которые ему должны были за сентябрь—октябрь, ушли не туда. Я уверен, что пройдет проверка, и все деньги, которые пошли не по назначению, вернутся. Мобилизованный обратился в конце ноября. ЕРЦ [Единый расчетный центр] внес изменения в реквизиты, они сами признали, что они некорректную информацию [до этого] ввели», — рассказал депутат. По словам Иванова, позднее ЕРЦ внес изменения и последующие выплаты стали поступать на нужный счет, но уже перечисленные не туда 254 тыс. не были отправлены по нужным реквизитам.

Иванов отметил, что, помимо прочего, деньги послали не в тот банк: вместо «Сбербанка» они ушли в Промсвязьбанк, там уже обещали помочь вернуть «зависшие» средства.

По словам депутата, сейчас этим вопросом занимается Военная прокуратура. Иванов также отметил, что мобилизованный написал ему через обращение на сайте Госдумы. «Он лично не может обратиться, поскольку находится в зоне СВО», — рассказал Иванов.

РБК направил запрос в военный комиссариат Свердловской области, в Единый расчетный центр Министерства обороны.

Президент Владимир Путин в октябре прошлого года поручил правительству выплачивать рядовым военнослужащим, призванным в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, 195 тыс. руб. ежемесячно.

В январе этого года министр обороны Сергей Шойгу утвердил порядок ежемесячных социальных выплат мобилизованным. Они назначаются со дня назначения на воинскую должность и до дня освобождения с нее. Если мобилизованные заключают контракт, выплаты им причитаются до дня вступления в силу контракта.

Читайте на РБК Pro
«Негде спрятаться»: почему норвежский суверенный фонд теряет деньги
Россияне стали чаще употреблять алкоголь. Увольнять ли пьющих сотрудников
Как принимает решения глава ФРС Джером Пауэлл и сколько ему за это платят
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах
Теги
Свердловская область новости мобилизация выплаты
Материалы по теме
Счетная палата выступит за обновление мобилизационного законодательства
Политика
Экс-военком объяснил бронь от мобилизации сотрудников МУП «Волга»
Общество
Путин предложил создать «паспорт семьи мобилизованного» по всей России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter