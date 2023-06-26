Воронежские власти пообещали восстановить поврежденное при КТО имущество

Александр Гусев (Фото: gusev_36 / Telegram)

Воронежская область после отмены режима контртеррористической операции (КТО) «вернулась к стандартному управлению», сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«Поручил завершать оценку ущерба и проводить за счет региона компенсацию и ремонт гражданского имущества. Все ресурсы у властей области для этого есть», — написал он.

Режим КТО действовал в Воронежской области, а также Москве и Подмосковье с утра 24 июня. Ограничения ввели, после того как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе штаб Южного военного округа. Он заявил о намерении «идти в Москву» и «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Бойцов ЧВК позже видели в Липецкой и Воронежской областях.

Власти Воронежской области ограничили движение по трассе М-4 «Дон» и попросили не пользоваться дорогами регионального и местного значения. В Воронеже также перекрыли проезд к зданиям управлений МВД и ФСБ, писало «РИА Новости». Губернатор Александр Гусев сообщал об «оперативно-боевых мероприятиях» в регионе.

Глава Павловского района Воронежской области Максим Янцов рассказал, что при перестрелке, которая произошла при продвижении колонны ЧВК, 19 домов получили повреждения.

Президент Владимир Путин назвал действия ЧВК предательством и «ударом в спину». На Пригожина завели дело по статье об организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он провел переговоры с Пригожиным и договорился с ним об остановке движения бойцов. Основатель ЧВК объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря. В Кремле позже сказали, что Пригожин уедет в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.

Утром 26 июня режим КТО в трех регионах был отменен.