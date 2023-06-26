США и ЕС договорились сотрудничать с Китаем в сферах общих интересов

США и ЕС заявили о планах сотрудничать с Китаем в представляющих общий интерес сферах

США и Евросоюз подтвердили, что готовы продолжать взаимодействовать с Китаем как в областях, представляющих общий интерес, так и по «вызовам, за которые КНР несет глобальную ответственность». Это следует из заявления, опубликованного пресс-службой Госдепартамента, по итогам встречи в рамках диалога США-ЕС по Китаю.

В обсуждении приняли участие заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Одной из тем было недавнее взаимодействие США и ЕС с Китаем и траектория их двусторонних отношений.

«Они подчеркнули важность целенаправленного, ориентированного на результат взаимодействия и сохранения открытых каналов связи с Китаем. Они подтвердили, что отношения США и ЕС с Китаем остаются многогранными, и подчеркнули необходимость выверки подходов в свете действий Китая, а также более широкого геополитического контекста», — говорится в сообщении.

18–19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен был с визитом в Китае. Там он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и другими представителями китайского руководства. Он стал первым из американского правительства, кто посетил эту страну с 2018 года.

В преддверии поездки Блинкен говорил, что у Госдепартамента три цели: установить двусторонние каналы связи и предотвратить конфликт в соперничестве двух стран, выступить в защиту интересов и ценностей США и изучить сферы, в которых возможно было бы установить транснациональное сотрудничество. По мнению Блинкена, все три цели были выполнены, хотя еще есть над чем работать.

По итогам поездки Блинкена президент США Джо Байден заявил о прогрессе в отношениях между двумя странами. Си Цзиньпин оценил переговоры как удавшиеся и отметил, что обе стороны достигли согласия по некоторым конкретным вопросам.