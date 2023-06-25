На трассе М-5 «Урал» открыли движение через реку Оку

Движение по мосту через реку Оку на трассе М-5 «Урал» открыто, сообщили РБК в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Помимо этого, открылись мосты на М-5, М-4 и Щуровский в Коломне.

Утром 24 июня трассу М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск) перекрывали в Ростовской области и на границах Липецкой и Воронежской областей. В Минтрансе Подмосковья сообщали о перекрытии моста через Оку в районе Серпухова. Движение ограничивали на еще нескольких мостах через Оку: на 118-м км трассы М-4, на 115-м км трассы М-5 «Урал», на 103-м км трассы М-2 «Крым».

Эти меры были приняты на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить, организовав «марш справедливости» и поход на Москву. В военном ведомстве эти обвинения отвергли и назвали провокацией. Против Пригожина завели дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). На следующий день он заявил о блокировке его силами Ростова-на-Дону и контроле над военными объектами.



К вечеру субботы, 24 июня, ЧВК отказалась от похода на столицу, Пригожин сообщил, что колонны вагнеровцев уйдут в тыловые лагеря. В Кремле пояснили, что урегулировать ситуацию удалось при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным. Дело об организации вооруженного мятежа против бизнесмена прекратят, а сам он сможет уехать в Белоруссию. В ночь на 25 июня колонна ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону.