В трех городах России возобновили автобусное сообщение

В Ростове-на-Дону возобновили автобусное сообщение, сообщили РБК в пресс-службе «Донавтовокзала».

«Автовокзал «Ростов Главный» работает в штатном режиме. Все рейсы отправляются по расписанию», — отметили в пресс-службе.

Возобновили автобусное сообщение и в Липецке, сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые — отменены перевозчиками. Актуальный график движения размещен на сайте автовокзала», — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Воронежской области сообщили, что «все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме», а «автобусы ходят по расписанию».

Автобусное сообщение приостанавливали на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить, организовав «марш справедливости» и поход на Москву. В военном ведомстве эти обвинения отвергли и назвали провокацией. Против Пригожина завели уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа (279 УК). Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военные объекты города.

К вечеру субботы, 24 июня, ЧВК отказалась от похода на столицу, Пригожин сообщил, что колонны вагнеровцев уйдут в тыловые лагеря. В Кремле пояснили, что урегулировать ситуацию удалось при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию. В ночь на 25 июня колонна ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону.