В Краснодарском крае сняли ограничения на трассах

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В Краснодарском крае сняли все ограничения на трассах, сообщили в УГИБДД региона.

Утром 24 июня трассу М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск) перекрывали в Ростовской области и на границах Липецкой и Воронежской областей.

Водителей также просили воздержаться от поездок по трассе М-2 «Крым»: в минтрансе Подмосковья сообщали о перекрытии моста через Оку в районе Серпухова. Движение ограничивали на еще нескольких мостах через Оку: на 118-м км трассы М-4, на 115-м км трассы М-5 «Урал», на 103-м км трассы М-2 «Крым».

25 июня ограничения во многих регионах сняли, но они сохраняются на трассе М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях, сообщила пресс-служба «Автодора».

Эти меры приняли на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который вечером 23 июня обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить, организовав «марш справедливости» и поход на Москву. В военном ведомстве эти обвинения отвергли и назвали провокацией. Против Пригожина завели уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа (279 УК). Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военные объекты города.



К вечеру субботы, 24 июня, ЧВК отказалась от похода на столицу, Пригожин сообщил, что колонны вагнеровцев уйдут в тыловые лагеря. В Кремле пояснили, что урегулировать ситуацию удалось при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию. В ночь на 25 июня колонна ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону.