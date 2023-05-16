В парламенте Крыма попросят отменить указ о передаче полуострова Украине

Виды Крыма (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава парламента Крыма Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа Президиума Верховного совета СССР 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР».

«Считаю, что для нас настало время окончательно закрыть страницу с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины. <...> Странно, что этого до сих пор не было сделано, поскольку грубые нарушения законодательства, допущенные при этом, — налицо», — сказал Константинов. Глава парламента полуострова поручил проработать вопрос научному совету по правотворчеству при председателе Государственного совета Республики Крым.

Константинов предложил отменить решение о передаче Крыма Украинской ССР в апреле. «В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время», — говорил он.

Решение передать Крым Украинской ССР принял генсек ЦК КПСС Никита Хрущев. Полуостров стал частью Украины 19 февраля 1954 года, до этого он входил в состав РСФСР. После распада СССР Крым остался в составе Украины.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, по итогам которого полуостров был присоединен к России. Украина итоги голосования не признает. «Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт», — говорил президент России Владимир Путин.