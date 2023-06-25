Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
Польша и Чехия не увидели угрозы из-за событий в России Политика, 04:10
В городе Запорожье прозвучал взрыв Политика, 03:26
В Чечне заявили об отправке 3 тыс. бойцов «на защиту Москвы» Политика, 03:16
Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике «Алые паруса» Общество, 03:13
Пожар на нефтебазе в Воронеже потушили спустя 12 часов Политика, 02:37
В Подмосковье приостановили проведение массовых мероприятий до 1 июля Политика, 02:03
Кадыров связал действия Пригожина с «цепочкой неудачных сделок» в бизнесе Политика, 01:38
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Глава МИД Ирана заявил о поддержке верховенства закона в России Политика, 01:36
В России сняли введенные из-за ЧВК «Вагнер» ограничения на дорогах Общество, 01:19
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 01:10
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в России Политика, 00:52
Ростовский губернатор сообщил об уходе ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря Политика, 00:30
Песков заявил, что режим КТО отменят в самое ближайшее время Политика, 00:21
Песков заявил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию под гарантию Путина Политика, 00:04
Общество ,  
0 

Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике «Алые паруса»

Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике выпускников «Алые паруса»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Парусный бриг «Россия» с парусами красного цвета прошел по Неве на празднике выпускников «Алые паруса» в Петербурге, передает Пятый канал.

Бриг вошел в створку Троицкого моста и проследовал вдоль набережной под залпы салютов и исполняемую выпускниками песню «Лучший город на земле». Специальным гостем праздника стал певец SHAMAN: он исполнил песню «С чего начинается Родина» с палубы корабля.

На Дворцовой площади прошел масштабный концерт. На нем выступили Тося Чайкина, Gayazovs Brothers, The Hatters, «Моя Мишель», Burito, «Чайф» и другие музыканты.

В основу концепции мероприятия в этом году легли два события: 2023 год назван объявлен годом учителей и наставничества, а сам праздник «Алые паруса» отмечает юбилей — 55 лет с момента первого появления корабля с алыми парусами в акватории Невы в 1968 году.

Теги
Санкт-Петербург «Алые паруса» выпускники концерты
Материалы по теме
В школах Подмосковья перенесли выпускные
Политика
SuperJob назвал вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов
Общество
Путин предложил пятилетние планы по востребованности выпускников
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter