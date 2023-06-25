Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике «Алые паруса»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Парусный бриг «Россия» с парусами красного цвета прошел по Неве на празднике выпускников «Алые паруса» в Петербурге, передает Пятый канал.

Бриг вошел в створку Троицкого моста и проследовал вдоль набережной под залпы салютов и исполняемую выпускниками песню «Лучший город на земле». Специальным гостем праздника стал певец SHAMAN: он исполнил песню «С чего начинается Родина» с палубы корабля.

На Дворцовой площади прошел масштабный концерт. На нем выступили Тося Чайкина, Gayazovs Brothers, The Hatters, «Моя Мишель», Burito, «Чайф» и другие музыканты.

В основу концепции мероприятия в этом году легли два события: 2023 год назван объявлен годом учителей и наставничества, а сам праздник «Алые паруса» отмечает юбилей — 55 лет с момента первого появления корабля с алыми парусами в акватории Невы в 1968 году.