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В школах Подмосковья перенесли выпускные

В подмосковных школах перенесли выпускные вечера на неделю
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В школах Подмосковья перенесли выпускные вечера на неделю, сообщило региональное министерство образования.

«В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах переносится на неделю», — говорится в сообщении.

Выпускные перенесли и в Москве — на 1 июля.

Режим КТО ввели в Москве и Подмосковье этим утром, массовые мероприятия были отменены, усилены проверки на дорогах. Мэр Сергей Собянин отметил, что «все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены».



Меры безопасности власти Москвы и нескольких других регионов России усилили после того, как накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил «военное руководство» в ракетном обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и занял штаб Южного военного округа. ФСБ обвинила его в призывах «к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ».

Против Пригожина возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже. Минобороны России назвало его обвинения провокацией, не соответствующей действительности. Ведомство подчеркнуло, что ВСУ воспользовались ситуацией и сосредоточили силы на бахмутском направлении.

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