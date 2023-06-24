Франция и Германия рекомендовали не ездить в приграничные города России

Ростов-на-Дону (Фото: Reuters)

Франция рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, следует из заявления, опубликованного на сайте МИДа страны.

«Ввиду крайне нестабильной ситуации в сфере безопасности и введения режима контртеррористической операции в Москве и некоторых регионах России поездки в страну не рекомендуются», — говорится в сообщении.

Германия напомнила о существующих рекомендациях не посещать Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую и Краснодарскую области России, а также добавила к этому списку Ростов-на-Дону и его окрестности. «В Москве государственные объекты, особенно военные, следует обходить на больших расстояниях», — говорится в заявлении, которое МИД разослал немцам, живущим в России.

Отказаться от поездок в ряд российских городов также порекомендовали Австрия, Чехия, Казахстан. Латвия решила не выдавать россиянам гуманитарные и иные визы и ввела ограничения на пересечение границы с Россией. Эстония тоже усилила охрану границы и призвала не выезжать в Россию.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об обстреле лагеря вагнеровцев по приказу «военного руководства» и пообещал ответить. Минобороны назвало его заявление ложью и провокацией. Позднее Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военную инфраструктуру в городе. Вечером 24 июня основатель ЧВК провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и согласился остановить движение его бойцов на территории России.